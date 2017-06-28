姶良から育て科学者　サイエンス講座に中高生４０人

(2017 06/28 21:12)

講師に教わりながら実験に取り組む生徒＝姶良市の姶良公民館

姶良市教育委員会が主催する「サイエンスリーダー養成講座」が２５日、姶良公民館で始まった。中高生約４０人が参加。来年２月まで、実験やフィールドワーク、座学など４回の講座に取り組み、科学的な探究心や問題解決力を学ぶ。講座は２０１４年度に始まり、今年は「星と宇宙」「微生物と発酵食品」「姶良カルデラ」の３コース。東京や周辺の科学施設訪問（希望者のみ）、鹿児島工業高等専門学校で学ぶロボット講座（同）、市内である科学イベント参加なども予定されている。