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姶良から育て科学者　サイエンス講座に中高生４０人

(2017 06/28 21:12)
講師に教わりながら実験に取り組む生徒＝姶良市の姶良公民館
　姶良市教育委員会が主催する「サイエンスリーダー養成講座」が２５日、姶良公民館で始まった。中高生約４０人が参加。来年２月まで、実験やフィールドワーク、座学など４回の講座に取り組み、科学的な探究心や問題解決力を学ぶ。
　講座は２０１４年度に始まり、今年は「星と宇宙」「微生物と発酵食品」「姶良カルデラ」の３コース。東京や周辺の科学施設訪問（希望者のみ）、鹿児島工業高等専門学校で学ぶロボット講座（同）、市内である科学イベント参加なども予定されている。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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