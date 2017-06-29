奄美地方が梅雨明け　昨年より１１日遅く

(2017 06/29 23:45)

青空の下、海遊びを楽しむ観光客ら＝奄美市笠利の用安海岸

鹿児島地方気象台は２９日、奄美地方が梅雨明けしたとみられる、と発表した。平年並みで昨年より１１日遅い。梅雨入りした５月１３日からの雨量は、与論島で平年の２倍近い６７８ミリに上ったが、その他の観測点では平年を１～３割下回った。