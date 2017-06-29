TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 気象・自然

奄美地方が梅雨明け　昨年より１１日遅く

(2017 06/29 23:45)
青空の下、海遊びを楽しむ観光客ら＝奄美市笠利の用安海岸
　鹿児島地方気象台は２９日、奄美地方が梅雨明けしたとみられる、と発表した。平年並みで昨年より１１日遅い。梅雨入りした５月１３日からの雨量は、与論島で平年の２倍近い６７８ミリに上ったが、その他の観測点では平年を１～３割下回った。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ