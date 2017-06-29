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輝く砂丘ブドウたわわ　南さつま市・加世田

(2017 06/29 23:40)
たわわに実り、収穫を待つブドウ＝南さつま市加世田小湊
　南さつま市加世田高橋の観光農園「相星フルーツファーム」で、特産の「砂丘ブドウ」がたわわに実っている。７月７日ごろからブドウ狩りを楽しめる。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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