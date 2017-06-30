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捜査用似顔絵６６人こつ学ぶ　鹿児島県警が講習会

(2017 06/30 13:00)
目撃者役から顔の特徴を聞き取る警察官（左）＝鹿児島市の県警本部
　鹿児島県警は２９日、捜査用の似顔絵講習会を鹿児島市の県警本部で開いた。似顔絵捜査官ら６６人が、特徴の聞き取り方や描き方を学んだ。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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