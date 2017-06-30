夏ボーナス支給７５％ 鹿児島県内企業 鹿銀調べ

(2017 06/30 06:30)

鹿児島銀行と九州経済研究所（ＫＥＲ）は２９日、夏のボーナス支給計画について調査した結果を発表した。支給する県内企業は７５％で前年を４ポイント上回った。１人当たりの平均支給額は３１万２６６５円で８４６８円増えた。

