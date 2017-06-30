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夏ボーナス支給７５％　鹿児島県内企業　鹿銀調べ

(2017 06/30 06:30)
　鹿児島銀行と九州経済研究所（ＫＥＲ）は２９日、夏のボーナス支給計画について調査した結果を発表した。支給する県内企業は７５％で前年を４ポイント上回った。１人当たりの平均支給額は３１万２６６５円で８４６８円増えた。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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