南日本写真展　最高賞の津曲さんら表彰

(2017 06/30 23:00)

南日本新聞社賞を受ける津曲弘さん（左）＝鹿児島市の南日本新聞会館

第４７回南日本写真展（南日本新聞社主催、南日本新聞販売協賛）の表彰式が３０日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の南日本新聞社賞に輝いた同市の津曲弘さん（４６）ら特別賞と特選の４０人をたたえた。南日本新聞社の木脇良知取締役は「鹿児島の自然、文化の豊かさや熱い思いが胸を打った。今後も地域を象徴する一枚を撮ってほしい」と激励。受賞者を代表してあいさつした奨励賞・鹿児島県写真館協会賞の平野ルミ子さん（６６）は「努力を続け、来年もこれ以上の写真を撮りたい」と意気込みを語った。同展は７月２日まで、鹿児島市立美術館で開催中。大学生・一般５００円、高校生以下無料。