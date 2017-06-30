全都道府県の大会を“走破” 姶良市・和田さん
(2017 06/30 20:00)
マラソン大会での思い出を振り返る和田忠文さん＝鹿児島市名山町
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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