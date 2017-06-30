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全都道府県の大会を“走破”　姶良市・和田さん

(2017 06/30 20:00)
マラソン大会での思い出を振り返る和田忠文さん＝鹿児島市名山町
　全国各地のジョギング大会やマラソン大会に参加している姶良市西姶良３丁目の元小学校教員、和田忠文さん（６５）はこのほど、４７都道府県すべての大会を制覇した。定年退職してから県外の大会に足を延ばすようになり、ほとんどが３～１０キロの短い距離ながら、２年９カ月で達成。「楽しみながら好きなことを続けたい」と意気込む。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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