「子ども食堂へ食料を」支援募る フードバンクお助けマン霧島
(2017 07/02 22:00)
フードバンクお助けマン霧島の倉庫と、食品提供を呼び掛ける村上光信理事長＝霧島市隼人
お助けマン霧島は昨年２月に発足。地域や、加盟する全国フードバンク推進協議会から提供された米などの食品を、子どもに無料や安価で食事を提供する子ども食堂や、高齢者世帯に配布してきた。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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