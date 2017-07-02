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「子ども食堂へ食料を」支援募る　フードバンクお助けマン霧島

(2017 07/02 22:00)
フードバンクお助けマン霧島の倉庫と、食品提供を呼び掛ける村上光信理事長＝霧島市隼人
　企業や家庭で不要となった食品を引き取り、福祉施設などに無償提供するフードバンク活動に取り組む「フードバンクお助けマン霧島」（霧島市隼人、村上光信理事長）は、食料の提供を広く募っている。提供する側とされる側をつなぐ「センター」となり、県内の子ども食堂二十数カ所への提供を計画している。
　お助けマン霧島は昨年２月に発足。地域や、加盟する全国フードバンク推進協議会から提供された米などの食品を、子どもに無料や安価で食事を提供する子ども食堂や、高齢者世帯に配布してきた。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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