２７５艇４２７人、大島海峡疾走　瀬戸内でシーカヤックマラソン

(2017 07/03 22:30)

勢いよくこぎ出す参加者＝２日午前９時半、瀬戸内町古仁屋

コバルトブルーの海をカヤックで渡る「奄美シーカヤックマラソンＩＮ加計呂麻大会」が２日、瀬戸内町の大島海峡であった。梅雨が明け、真夏の日差しが降り注ぐ中、参加者は力強いパドルさばきで同海峡を横断した。マラソン（３６キロ）とハーフ（２０キロ）の２コース。カヤック１人乗りやサーフスキー、スタンドパドルボートなど２０部門に、６歳から８７歳までの計２７５艇４２７人がエントリーした。同町古仁屋を出発、対岸の加計呂麻島では住民らが飲み物や地元食材を使った料理を提供して激励した。