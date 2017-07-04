肝付町長選 ２氏が立候補

(2017 07/04 12:06)

任期満了に伴う肝付町長選挙は４日告示され、正午現在、新人で元町議の益山二郎氏（６０）、現職で３期目を目指す永野和行氏（６６）が立候補を届け出た。いずれも無所属。投開票は９日。