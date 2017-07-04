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肝付町長選　現職、新人一騎打ち

(2017 07/04 17:01)
　任期満了に伴う肝付町長選挙は４日告示され、９日の投票日に向け選挙戦がスタートした。立候補したのは、新人で元町議の益山二郎氏（６０）、現職で３期目を目指す永野和行氏（６６）。いずれも無所属。
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