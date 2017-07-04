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創部５０年加世田高校サッカー部が中学生大会開催へ　ＯＢ会、優勝カップ寄贈

(2017 07/04 20:00)
立石大志主将に優勝カップを手渡す貴島修さんらＯＢ会＝南さつま市の加世田高校
　創部５０年を迎えた南さつま市の加世田高校サッカー部が９日、市内や近隣の中学生が参加する「第１回加世田高校杯争奪Ｕ１５サッカー大会」を同校グラウンドで開く。ＯＢ会が持ち回りの優勝カップを同部に贈り、大会の成功を祈った。
　１９６７（昭和４２）年創部。１期生の主将貴島修さん（６６）らが数年前から、「５０年を機に何かできないか」と学校側に相談していた。優勝カップはＯＢの寄付で工面した。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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