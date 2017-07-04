創部５０年加世田高校サッカー部が中学生大会開催へ ＯＢ会、優勝カップ寄贈
(2017 07/04 20:00)
立石大志主将に優勝カップを手渡す貴島修さんらＯＢ会＝南さつま市の加世田高校
１９６７（昭和４２）年創部。１期生の主将貴島修さん（６６）らが数年前から、「５０年を機に何かできないか」と学校側に相談していた。優勝カップはＯＢの寄付で工面した。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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