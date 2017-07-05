奄美の相撲文化一冊に　「鹿児島国体へ発信」　地元ＮＰＯが作製

(2017 07/05 06:30)

奄美市教育委員会に相撲読本を届ける伊波興一郎理事長（左）＝奄美市名瀬

完成した相撲読本「日本一土俵の多い島 奄美」

奄美市住用のＮＰＯ法人「奄美島おこしプロジェクト」（伊波興一郎理事長）が、奄美大島に伝わる相撲の歴史や行事などをまとめた相撲読本「日本一土俵の多い島 奄美」を作製した。読本はＢ５判、オールカラー７６ページ。４章立てで、前半は奄美の相撲の特徴や伝わった経緯を解説。大和村大棚の豊年祭に密着し、神事としての相撲に焦点を当てた。後半は、横綱稀勢の里の誕生で盛り上がる大相撲をより楽しく見られるよう、土俵の作法や決まり手などが紹介されている。