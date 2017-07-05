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ヒラズゲンセイ２匹を見つける　鹿児島水産高・岡元さん　枕崎市

(2017 07/05 22:00)
捕獲したヒラズゲンセイの雄と雌（鹿児島水産高校提供）
　枕崎市の鹿児島水産高校敷地内で、同校海洋科栽培工学コース２年の岡元夏輝さんが、鹿児島県の準絶滅危惧種に指定されている赤い甲虫ヒラズゲンセイ（ツチハンミョウ科）の雄と雌１匹ずつを見つけた。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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