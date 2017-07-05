巨大地震を想定 新本部室で防災訓練 鹿児島市
(2017 07/05 23:00)
震度６弱の地震想定の訓練で、災害対策本部室に次々と集まる市幹部ら＝鹿児島市役所
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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