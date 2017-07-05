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巨大地震を想定　新本部室で防災訓練　鹿児島市

(2017 07/05 23:00)
震度６弱の地震想定の訓練で、災害対策本部室に次々と集まる市幹部ら＝鹿児島市役所
　鹿児島市は５日、南海トラフ巨大地震に備える災害対策本部の設置訓練を実施した。熊本地震などを受け、東別館３階に新たに整備した本部室に、関係各局から約７０人が集結。これまでの３倍の広さになり、情報通信網を強化した部屋で、初動対応を確かめた。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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