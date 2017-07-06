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鹿児島県牛削蹄競技大会　稲村さん（大崎町）優勝

(2017 07/06 13:00)
削り具合を確かめながらひづめを整える出場者＝曽於市の曽於中央家畜市場
　牛のひづめを削る技術を競う鹿児島県牛削蹄（さくてい）競技大会が５日、曽於市であった。３１回目の今年は、離島の種子島、与論を含む９地区の代表３０人が出場し、曽於地区の稲村誠さん（３１）＝大崎町＝が優勝した。上位８人は９月に都城市である九州・沖縄地区大会に出場する予定。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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