鹿児島県牛削蹄競技大会　稲村さん（大崎町）優勝

(2017 07/06 13:00)

削り具合を確かめながらひづめを整える出場者＝曽於市の曽於中央家畜市場

牛のひづめを削る技術を競う鹿児島県牛削蹄（さくてい）競技大会が５日、曽於市であった。３１回目の今年は、離島の種子島、与論を含む９地区の代表３０人が出場し、曽於地区の稲村誠さん（３１）＝大崎町＝が優勝した。上位８人は９月に都城市である九州・沖縄地区大会に出場する予定。