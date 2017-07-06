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先進安全技術に驚き　高齢者ら運転支援車試乗　鹿児島県警が研修会

(2017 07/06 06:30)
障害物を感知して停止する安全運転サポート車＝鹿児島市谷山港１丁目
　自動ブレーキなど高齢者らの運転を補助する「安全運転サポート車」の機能を体験してもらおうと、鹿児島県警は５日、初めての研修会を鹿児島市の県運転技能向上センターで開いた。先進安全技術を初めて体験した参加者も多く、「本当に止まった」などと驚きの声が上がった。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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