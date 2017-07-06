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鹿児島焼酎応援します　ＪＡＬが６銘柄を選定しＰＲ

(2017 07/06 22:00)
鹿児島の本格焼酎をＰＲするプロジェクトについて説明する二川直人支店長（右）＝鹿児島県庁
　日本航空（ＪＡＬ）は６日、鹿児島県産の本格焼酎を国内外でＰＲするプロジェクトを始めると発表した。県内６銘柄を「応援銘柄」として選び空港ラウンジで提供するほか、機内販売や国際線機内誌でも紹介し、鹿児島焼酎の魅力を発信する。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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