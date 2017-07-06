TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 災害・防災

九州北部豪雨で鹿児島県警ヘリ派遣　陸自や10管準備

(2017 07/06 23:45)
派遣に備え物資を積み込む県警広域緊急援助隊員＝鹿児島市東開町の県警機動隊
　記録的な豪雨による被害が相次いでいる福岡、大分県へ向け、鹿児島県警は６日、広域緊急援助隊の隊員２人を県警ヘリで派遣した。県内の陸上自衛隊や第十管区海上保安本部も、被災地での活動へ向けた準備に追われた。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ