九州北部豪雨で鹿児島県警ヘリ派遣　陸自や10管準備

(2017 07/06 23:45)

派遣に備え物資を積み込む県警広域緊急援助隊員＝鹿児島市東開町の県警機動隊

記録的な豪雨による被害が相次いでいる福岡、大分県へ向け、鹿児島県警は６日、広域緊急援助隊の隊員２人を県警ヘリで派遣した。県内の陸上自衛隊や第十管区海上保安本部も、被災地での活動へ向けた準備に追われた。