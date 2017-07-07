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やごろうスイカ出荷始まる　曽於市・大隅

(2017 07/07 06:30)
丸々としたやごろうスイカをトラックに積み込む領家一己さん（右）＝曽於市大隅
　曽於市大隅特産の「やごろうスイカ」の出荷が始まっている。今年は着果が多く、生育は良好。暑くなる夏に向けてこれから出荷のピークを迎える。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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