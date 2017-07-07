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鹿児島Ｕ・徳重代表　鹿児島商高生に経営論語る　鹿児島市

(2017 07/07 13:00)
クラブ経営について講義する徳重剛代表＝鹿児島商業高校
　サッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣの徳重剛代表が５日、鹿児島市の鹿児島商業高校を訪れ、生徒ら約８００人を前に、会計や集客データからみるクラブ経営論を語った。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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