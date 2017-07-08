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店員は地元のお年寄り　「ばあばカフェ」開業　南大隅町・根占

(2017 07/08 13:00)
ランチ客でにぎわう「ばあばカフェ」店内＝南大隅町根占川北
　地元のお年寄りがランチやコーヒーを提供するカフェが３日、南大隅町根占川北にオープンした。客も高齢者が多く、語り合ったりカラオケを歌ったりして楽しんでいる。
　店名は「ばあばカフェ」。同町で保育園や多世代交流施設「茶（ちゃ）のん家（け）」を運営する社会福祉法人・栄光会が近隣の空き店舗を改装した。店員は茶のん家を利用する高齢者らが務める。
　ランチは１日１０食限定で税込み５００円。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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