輝北で時間雨量６４ミリ　県本土と種子屋久、土砂災害警戒を

(2017 07/08 23:05)

土砂流出で全面通行止めになった垂水市の市道＝垂水市新城

鹿児島県内は８日、南から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となった。鹿屋市輝北で午前１０時すぎまでの１時間に６４ミリの非常に激しい雨を観測するなど、薩摩、大隅地方を中心に大雨となり、道路の通行止めや列車の運休などが相次いだ。垂水市は午前１１時半、全域に避難準備・高齢者等避難開始の情報を出し、一時、１４世帯１６人が自主避難した。県によると、同市牛根境の国道２２０号が冠水したため、午前１１時半から全面通行止めとなった。午後９時ごろまでに流れ出た土砂の撤去作業を終えたため、通行止めは解除された。このほか、鹿屋市高隈の県道高隈内ケ迫線や鹿屋・垂水両市の市道などでも土砂が道路を覆い、全面通行止めとなった。ＪＲ肥薩線、指宿枕崎線などで運転見合わせや徐行規制があり、運休や遅れが出た。鹿児島地方気象台によると、５日夜の降り始めからの総雨量は鹿屋市吉ケ別府で３４０ミリを超えた。９日も大気が不安定な状態が続き、薩摩、大隅地方と種子・屋久地方は、雷を伴い非常に激しい雨が降る恐れがある。気象台は土砂災害や竜巻などに警戒するよう呼び掛けている。