TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ サッカー ＞ 鹿児島ユナイテッドFC

鹿児島Ｕ　琉球に０－１　８位後退

(2017 07/08 23:50)
【鹿児島Ｕ－琉球】後半、シュートを放つ鹿児島Ｕ・山田＝県立鴨池陸上競技場
　明治安田Ｊ３第１６節第１日は８日、各地で４試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で琉球と対戦し、０－１で敗れた。通算成績は７勝１分け７敗（勝ち点２２）となり、６位から８位へ後退した。
　２位の富山、４位の栃木との上位対決は、終盤に富山が追い付き１－１で引き分けた。北九州は盛岡に快勝し、６位に浮上した。
　鹿児島Ｕは１６日、神奈川県で相模原と対戦する。
（結果詳細は９日付南日本新聞でご覧になれます）

鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ