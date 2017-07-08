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鹿児島Ｕ 琉球に０－１ ８位後退
(2017 07/08 23:50)
【鹿児島Ｕ－琉球】後半、シュートを放つ鹿児島Ｕ・山田＝県立鴨池陸上競技場
２位の富山、４位の栃木との上位対決は、終盤に富山が追い付き１－１で引き分けた。北九州は盛岡に快勝し、６位に浮上した。
鹿児島Ｕは１６日、神奈川県で相模原と対戦する。
（結果詳細は９日付南日本新聞でご覧になれます）
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