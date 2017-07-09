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肝付町長に永野氏３選

(2017 07/09 21:51)
　任期満了に伴う肝付町長選は９日投票があり、即日開票の結果、現職の永野和行氏（６６）＝無所属＝が、新人で元町議の益山二郎氏（６０）＝同＝を退け、３選を果たした。
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