出水・針原土石流２０年慰霊式 災害に強い地域づくり誓う
(2017 07/10 06:30)
献花台に花をささげる参列者＝９日、出水市の針原川災害復興記念公園
参列者は黙とうの後、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に花をささげた。山崎昌和自治会長（７３）は「犠牲になった人たちの名前、顔は生涯忘れない。これからも慰霊碑を守るから安心してください」と防災への決意を新たにした。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 出水・針原土石流２０年慰霊式 災害に強い地域づくり誓う(07/10 06:30)
- 肝付町長選 永野氏が３選(07/10 00:05)
- 高校野球鹿児島大会 出水－指宿商、延長十五回譲らず(07/09 23:45)
- 肝付町長に永野氏３選(07/09 21:51)
- 米ゆかりの兄弟２組、国分西小に体験入学 日本文化学ぶ(07/09 20:00)
- 理科好き育て Ｒ－ＯＮＥサイエンス教室 南九州市・頴娃(07/09 13:00)
- 南九州で突風、竜巻か ハウス倒壊、けが人なし(07/09 06:30)
- 鹿児島Ｕ 琉球に０－１ ８位後退(07/08 23:50)
- 輝北で時間雨量６４ミリ 県本土と種子屋久、土砂災害警戒を(07/08 23:05)
- 鹿児島ユナイテッド 琉球に０－１(07/08 20:45)
- 池田湖で初のカヌー大会 指宿市・西指宿中(07/08 20:00)
- 店員は地元のお年寄り 「ばあばカフェ」開業 南大隅町・根占(07/08 13:00)
- 観光特急「指宿のたまて箱」 利用者７７万人 指宿市(07/08 06:30)
- 屋上に竹灯籠200個 鹿児島市・マルヤガーデンズ(07/07 23:00)
- 鹿児島国体見据え中高生アスリート支援 病院と連携し食事改善(07/07 22:00)
- オオガハス大輪鮮やか 志布志市・有明の休耕田(07/07 20:00)
- 鹿児島Ｕ・徳重代表 鹿児島商高生に経営論語る 鹿児島市(07/07 13:00)
- やごろうスイカ出荷始まる 曽於市・大隅(07/07 06:30)
- 九州北部豪雨で鹿児島県警ヘリ派遣 陸自や10管準備(07/06 23:45)
- 鹿児島焼酎応援します ＪＡＬが６銘柄を選定しＰＲ(07/06 22:00)
- 幸せ呼ぶ？青いハチ 鹿屋市・ダマスクの風(07/06 20:00)
- 鹿児島県牛削蹄競技大会 稲村さん（大崎町）優勝(07/06 13:00)
- 先進安全技術に驚き 高齢者ら運転支援車試乗 鹿児島県警が研修会(07/06 06:30)
- 巨大地震を想定 新本部室で防災訓練 鹿児島市(07/05 23:00)
- ヒラズゲンセイ２匹を見つける 鹿児島水産高・岡元さん 枕崎市(07/05 22:00)
- 亡き母へ届け姉妹の舞 南大隅・森田さん、愛華みれさんと競演(07/05 20:00)
- 民間企業女性管理職割合 鹿児島県は３位 厚労省報告書(07/05 13:00)
- 奄美の相撲文化一冊に 「鹿児島国体へ発信」 地元ＮＰＯが作製(07/05 06:30)
- 芸術触って親しんで 画家らと一緒に制作体験 鹿児島盲学校(07/04 23:00)
- パソコンゲームで出水をＰＲ 台湾学生らが取材、今秋公開へ(07/04 22:00)