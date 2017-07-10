出水・針原土石流２０年慰霊式　災害に強い地域づくり誓う

(2017 07/10 06:30)

献花台に花をささげる参列者＝９日、出水市の針原川災害復興記念公園

１９９７年７月１０日に発生した土石流で２１人が亡くなった出水市針原地区の針原川災害復興記念公園で９日、犠牲者の冥福を祈る慰霊式があった。災害発生から２０年の節目にあたる今年は、住民や遺族、行政関係者ら約１６０人が参列。記憶の継承と災害に強い地域づくりを改めて誓った。参列者は黙とうの後、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に花をささげた。山崎昌和自治会長（７３）は「犠牲になった人たちの名前、顔は生涯忘れない。これからも慰霊碑を守るから安心してください」と防災への決意を新たにした。