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出水・針原土石流２０年慰霊式　災害に強い地域づくり誓う

(2017 07/10 06:30)
献花台に花をささげる参列者＝９日、出水市の針原川災害復興記念公園
　１９９７年７月１０日に発生した土石流で２１人が亡くなった出水市針原地区の針原川災害復興記念公園で９日、犠牲者の冥福を祈る慰霊式があった。災害発生から２０年の節目にあたる今年は、住民や遺族、行政関係者ら約１６０人が参列。記憶の継承と災害に強い地域づくりを改めて誓った。
　参列者は黙とうの後、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に花をささげた。山崎昌和自治会長（７３）は「犠牲になった人たちの名前、顔は生涯忘れない。これからも慰霊碑を守るから安心してください」と防災への決意を新たにした。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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