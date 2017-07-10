阿久根特産・ボンタンの菓子人気　鹿国大生提案、地元商店が商品化

(2017 07/10 21:05)

阿っくんクッキーとギフト用パッケージ

阿久根市で、鹿児島国際大学生が提案した特産のボンタンを素材にした菓子の本格発売が始まった。第１弾は「阿っくんクッキー」。風味を生かした柔らかめの食感が人気を呼んでいる。鹿国大、鹿児島相互信用金庫と阿久根市により２０１４年に始まった産学官連携事業「阿久根活性化プロジェクト」。これまで鹿国大経済学部・菊地裕幸教授のゼミ生を中心に現地調査やアンケート、食品フェアなどを実施。１６年度は食・観光資源調査を行い今年３月、観光ルートの提案などを行った。「阿っくんクッキー」は鹿国大生が提案したボンタンを生かした菓子４品の一つ。商品化は同市脇本の老舗菓子店「菓子工房いしはら」が担った。