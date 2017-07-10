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高校野球鹿児島大会　出水中央、先制実らず

(2017 07/10 23:50)
【３回戦　出水中央－神村学園】３回表出水中央１死二塁、平の中前打で二走上原が生還し先制＝鴨池市民
　第９９回全国高校野球選手権鹿児島大会第８日は１０日、鹿児島市の県立鴨池、鴨池市民の両球場で２回戦３試合、３回戦４試合があった。９日に延長１５回の末に決着がつかず引き分け再試合となった出水－指宿商は、出水が６－２で指宿商を下した。鹿児島城西と樟南はともにコールド勝ちした。３回戦は、加世田が鹿屋工に３－２で競り勝ち、鹿屋は鹿児島商を８－１のコールドで破った。このほか神村学園、鹿児島実が４回戦に進出した。第９日は１１日、両球場で３回戦６試合がある。
（結果詳細は１１日付南日本新聞でご覧になれます）

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