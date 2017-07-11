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鹿児島市で震度５強

(2017 07/11 12:21)
　１１日午前１１時５６分ごろ、薩摩半島を中心に地震があり、鹿児島市喜入で震度５強を観測した。気象庁によると、震源地は鹿児島湾で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５．２と推定される。
　県内各地で震度３以上を観測した地域は次の通り。
　震度５弱　鹿児島市下福元、指宿市、南九州市▽震度４　枕崎市、薩摩川内市、日置市、南さつま市、姶良市、鹿屋市、大崎町、錦江町、南大隅町、曽於市、肝付町▽震度３　阿久根市、さつま町、いちき串木野市、霧島市、垂水市、東串良町、志布志市
　九州電力によると、川内原発１、２号機（薩摩川内市）に異常はなく、通常運転を継続している。
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