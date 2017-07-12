新設の災害対策本部室 震度５地震で順調に対応 鹿児島市
(2017 07/12 06:30)
被害状況の報告を受け、情報を共有する災害警戒本部会議のメンバーら＝鹿児島市役所
（記事全文は12日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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