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新設の災害対策本部室　震度５地震で順調に対応　鹿児島市

(2017 07/12 06:30)
被害状況の報告を受け、情報を共有する災害警戒本部会議のメンバーら＝鹿児島市役所
　鹿児島市喜入町で震度５強の揺れを観測した１１日、市は東別館３階に拡張移転した災害対策本部室を拠点に、発生直後から情報収集に当たった。５日には南海トラフ地震を想定した訓練を実施したばかり。昼間の発生でもあり、職員の参集や被害の把握はスムーズに進んだ。しばらくは余震が予想されることから夜間時の発生にも備え、２４時間の警戒態勢を取る。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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