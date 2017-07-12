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奄美で新種の昆虫　アマミツヤナガヒラタホソカタムシ

(2017 07/12 00:00)
新種に認定されたアマミツヤナガヒラタホソカタムシ（青木淳一さん提供）
　奄美大島の山中で、昆虫ホソカタムシ類の新種が見つかった。奄美マングースバスターズの西真弘さん（４５）＝奄美市名瀬＝が発見し、和名「アマミツヤナガヒラタホソカタムシ」と命名された。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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