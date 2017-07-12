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鹿屋農高が黒豚生産者協入会　県ブランドで出荷へ

(2017 07/12 20:00)
県黒豚生産者協議会に加入した鹿屋農高の生徒たち＝鹿屋市の同校
　鹿屋市の鹿屋農業高校が、鹿児島県ブランド指定の「かごしま黒豚」の生産者団体、県黒豚生産者協議会（１００農場）の会員になった。協議会によると、県内の高校で入会は初めて。同校で生産する豚肉が「かごしま黒豚」の商標で出荷できるようになり、生徒たちは「励みになる」と喜んでいる。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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