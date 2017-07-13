地震の前兆だった？　発生前に鹿児島市で虹色の雲

(2017 07/13 06:30)

鹿児島ゴルフリゾートから撮影した虹色の雲＝鹿児島市下福元町＝（押川和成さん提供）

１１日に鹿児島市で震度５強を観測した地震発生の１時間ほど前、同市で雲が虹状に見える「彩雲」が目撃されていた。鹿児島地方気象台は地震との関連は否定しているが、過去にも地震直前に同様の雲が発生したとの報告例が県内である。撮影した同市の男性は、地震の前兆となる「地震雲」だったのではと話している。