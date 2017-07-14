地震受け通学路点検 指宿市・温湯地区
(2017 07/14 22:00)
地震時の危険を確認しながら登校する温湯地区の住民と児童＝指宿市東方
児童３２人は住民１０人と温湯公民館から柳田小学校まで約２０分かけ、地震発生時の危険を想像しながら歩いた。
（記事全文は15日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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