地震受け通学路点検　指宿市・温湯地区

(2017 07/14 22:00)

地震時の危険を確認しながら登校する温湯地区の住民と児童＝指宿市東方

１１日の地震を受けて指宿市の温湯（ぬり）地区で１３日朝、地区の小学生が保護者や地域住民と通学路の安全点検をしながら登校した。登下校中など大人がいない場合も自分で身を守れるようにと、地区ＰＴＡや公民館が初めて実施した。児童３２人は住民１０人と温湯公民館から柳田小学校まで約２０分かけ、地震発生時の危険を想像しながら歩いた。