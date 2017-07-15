暑中見舞いで維新150年ＰＲ　鹿児島県事業委が素材提供

(2017 07/15 13:00)

明治維新150年をＰＲする暑中お見舞いはがきの画像素材（鹿児島県提供）

来年の明治維新１５０年を鹿児島県民全体で盛り上げようと、県や経済団体などでつくる記念プロジェクト実行委員会は、ＰＲロゴが入った暑中見舞いはがき用の画像素材を県のウェブサイト上で提供している。素材には県内観光地の写真を載せた。ＪＲ西大山駅（指宿市）、霧島神宮（霧島市）、かごっまふるさと屋台村（鹿児島市）、知覧武家屋敷（南九州市）の４種類。