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全国高校野球鹿児島大会　神村、樟南がベスト４進出

(2017 07/15 23:30)
【準々決勝　川内商工－神村学園】５回裏神村２死一塁、南川の適時二塁打で一走田中怜が生還＝県立鴨池
　第９９回全国高校野球選手権鹿児島大会第１３日は１５日、鹿児島市の県立鴨池球場で準々決勝２試合があり、神村学園、樟南がベスト４進出を決めた。
　第１シード神村は川内商工を７－０の７回コールドで下し、第４シード樟南は４－０で大島に快勝した。
　第１４日は１６日、同球場で準々決勝２試合があり、４強が出そろう。
（結果詳細は１６日付南日本新聞でご覧になれます）

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