ＣＭシンデレラの佳島さん、地元・鹿児島で初のＰＲイベント

(2017 07/16 13:30)

笑顔で質問に答える佳島みささん＝鹿児島市の天文館ベルク広場

鹿児島市在住の中学２年、佳島みささんが１５日、同市の天文館ベルク広場で、自身がＣＭに出演しているデオドラント商品「シーブリーズ」のＰＲイベントに登場した。佳島さんは、全国９５９８人の中から、女優広瀬すずさんの後輩役として３月にオーディションで選ばれた“シンデレラガール”。鹿児島での初仕事に「緊張したけど、地元の人たちの顔を見たらほっとした」と笑顔になった。