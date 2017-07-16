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ＣＭシンデレラの佳島さん、地元・鹿児島で初のＰＲイベント

(2017 07/16 13:30)
笑顔で質問に答える佳島みささん＝鹿児島市の天文館ベルク広場
　鹿児島市在住の中学２年、佳島みささんが１５日、同市の天文館ベルク広場で、自身がＣＭに出演しているデオドラント商品「シーブリーズ」のＰＲイベントに登場した。
　佳島さんは、全国９５９８人の中から、女優広瀬すずさんの後輩役として３月にオーディションで選ばれた“シンデレラガール”。鹿児島での初仕事に「緊張したけど、地元の人たちの顔を見たらほっとした」と笑顔になった。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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