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７基勇壮に商店街を巡行　南九州市で知覧ねぷた祭

(2017 07/16 00:30)
商店街を勇壮に練り歩くねぷた＝１５日午後７時半、南九州市知覧町郡
　南九州市の夏の風物詩「知覧ねぷた祭」が１５日、同市の知覧まち商店街であった。７基のねぷたが「ヤーヤードー」という威勢のいい掛け声に合わせて通りを練り歩くと、沿道は詰め掛けた大勢の観衆の熱気に包まれた。
　午後７時すぎ、ねぷたが一斉に点灯。武者の絵や美人画が夕闇を鮮やかに彩り、太鼓や笛を響かせながら往復１．４キロを勇壮に進んだ。本場青森からの応援隊１０人や地元在住の外国人らも引き手や踊りに加わり、祭りを盛り上げた。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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