７基勇壮に商店街を巡行　南九州市で知覧ねぷた祭

(2017 07/16 00:30)

商店街を勇壮に練り歩くねぷた＝１５日午後７時半、南九州市知覧町郡

南九州市の夏の風物詩「知覧ねぷた祭」が１５日、同市の知覧まち商店街であった。７基のねぷたが「ヤーヤードー」という威勢のいい掛け声に合わせて通りを練り歩くと、沿道は詰め掛けた大勢の観衆の熱気に包まれた。午後７時すぎ、ねぷたが一斉に点灯。武者の絵や美人画が夕闇を鮮やかに彩り、太鼓や笛を響かせながら往復１．４キロを勇壮に進んだ。本場青森からの応援隊１０人や地元在住の外国人らも引き手や踊りに加わり、祭りを盛り上げた。