曽於市長選告示

(2017 07/16 12:07)

任期満了に伴う曽於市長選挙が１６日告示された。正午現在、現職で２期目を目指す五位塚剛氏（６３）と、元市議で新人の今鶴治信氏（５７）が立候補を届け出た。