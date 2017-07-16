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曽於市長選告示

(2017 07/16 12:07)
　任期満了に伴う曽於市長選挙が１６日告示された。正午現在、現職で２期目を目指す五位塚剛氏（６３）と、元市議で新人の今鶴治信氏（５７）が立候補を届け出た。
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