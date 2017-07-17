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鹿児島ユナイテッド、相模原に３－１ 前半戦５位折り返し
(2017 07/17 00:25)
【鹿児島Ｕ－相模原】前半、シュートを放つ鹿児島Ｕの川森＝相模原ギオンスタジアム
３位沼津は盛岡に１－０で競り勝ち、勝ち点を３１に伸ばした。
鹿児島Ｕは２３日、大阪府でＣ大阪Ｕ－２３と対戦する。
（結果詳細は１７日付南日本新聞でご覧になれます）
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