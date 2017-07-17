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鹿児島ユナイテッド、相模原に３－１　前半戦５位折り返し

(2017 07/17 00:25)
【鹿児島Ｕ－相模原】前半、シュートを放つ鹿児島Ｕの川森＝相模原ギオンスタジアム
　明治安田Ｊ３第１７節最終日は１６日、各地で４試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は、神奈川県の相模原ギオンスタジアムで相模原と対戦し、３－１で快勝した。通算成績は８勝１分け７敗で前半戦を勝ち越し、５位で折り返した。
　３位沼津は盛岡に１－０で競り勝ち、勝ち点を３１に伸ばした。
　鹿児島Ｕは２３日、大阪府でＣ大阪Ｕ－２３と対戦する。
（結果詳細は１７日付南日本新聞でご覧になれます）

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