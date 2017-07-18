伝統の「鶴田和紙」技生かし缶バッジ　さつま町

(2017 07/18 22:00)

５種類の絵柄で完成した鶴田和紙の缶バッジ

さつま町で作られる、鹿児島県指定の伝統的工芸品「鶴田和紙」を使った缶バッジが誕生した。手漉（す）き和紙のやさしい風合いと素朴な絵柄がマッチした５点。宮之城鉄道記念館や同町神子の工房などで販売する。