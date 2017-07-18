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伝統の「鶴田和紙」技生かし缶バッジ　さつま町

(2017 07/18 22:00)
５種類の絵柄で完成した鶴田和紙の缶バッジ
　さつま町で作られる、鹿児島県指定の伝統的工芸品「鶴田和紙」を使った缶バッジが誕生した。手漉（す）き和紙のやさしい風合いと素朴な絵柄がマッチした５点。宮之城鉄道記念館や同町神子の工房などで販売する。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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