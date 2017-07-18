伝統の「鶴田和紙」技生かし缶バッジ さつま町
(2017 07/18 22:00)
５種類の絵柄で完成した鶴田和紙の缶バッジ
（記事全文は19日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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