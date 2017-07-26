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明治維新150年　記念ロゴ作成に挑戦　いちき串木野３高生がＰＲ協力

(2017 07/26 13:00)
冨永功太郎さんからロゴ作成の助言を受ける高校生ら＝いちき串木野市の串木野高校
　いちき串木野市は来年の明治維新１５０年に向け、高校生による記念ロゴマーク作りに取り組んでいる。薩摩藩英国留学生が旅立った地の若者に「未来に向け何ができるのか」を前向きに考えてもらう狙い。
　ロゴ開発に挑戦しているのは市内の串木野高、市来農芸高、神村学園高等部の１３人。串木野高出身のデザイナー冨永功太郎さん（４３）＝鹿児島市＝から直接助言を受けながら進めている。
　６月中旬にいちき串木野市の薩摩藩英国留学生記念館で事前学習。７月末に１人１案ずつ発表し、８月上旬に作品を一つ選ぶ。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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