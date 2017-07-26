明治維新150年　記念ロゴ作成に挑戦　いちき串木野３高生がＰＲ協力

(2017 07/26 13:00)

冨永功太郎さんからロゴ作成の助言を受ける高校生ら＝いちき串木野市の串木野高校

いちき串木野市は来年の明治維新１５０年に向け、高校生による記念ロゴマーク作りに取り組んでいる。薩摩藩英国留学生が旅立った地の若者に「未来に向け何ができるのか」を前向きに考えてもらう狙い。ロゴ開発に挑戦しているのは市内の串木野高、市来農芸高、神村学園高等部の１３人。串木野高出身のデザイナー冨永功太郎さん（４３）＝鹿児島市＝から直接助言を受けながら進めている。６月中旬にいちき串木野市の薩摩藩英国留学生記念館で事前学習。７月末に１人１案ずつ発表し、８月上旬に作品を一つ選ぶ。