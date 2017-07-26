明治維新150年 記念ロゴ作成に挑戦 いちき串木野３高生がＰＲ協力
(2017 07/26 13:00)
冨永功太郎さんからロゴ作成の助言を受ける高校生ら＝いちき串木野市の串木野高校
ロゴ開発に挑戦しているのは市内の串木野高、市来農芸高、神村学園高等部の１３人。串木野高出身のデザイナー冨永功太郎さん（４３）＝鹿児島市＝から直接助言を受けながら進めている。
６月中旬にいちき串木野市の薩摩藩英国留学生記念館で事前学習。７月末に１人１案ずつ発表し、８月上旬に作品を一つ選ぶ。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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