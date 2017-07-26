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岩合「ネコ」展　来場１万人　鹿児島市・黎明館

(2017 07/26 23:00)
１万人目の来場者となった丸井咲恵花さん（右）＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が２６日、１万人に達した。記念の来場者となった東京都大田区の小学校５年、丸井咲恵花（さえか）さんに岩合さんのサイン入り図録や記念品が贈られた。
　会場には世界１５地域のネコの愛らしい表情やしぐさを捉えた２０９点、野生動物の営みを切り取った１０７点が並ぶ。
　両展は８月２０日まで。７月３１日、８月７日は休館。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。
（記事全文は27日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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