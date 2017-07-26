岩合「ネコ」展 来場１万人 鹿児島市・黎明館
(2017 07/26 23:00)
１万人目の来場者となった丸井咲恵花さん（右）＝鹿児島市の黎明館
会場には世界１５地域のネコの愛らしい表情やしぐさを捉えた２０９点、野生動物の営みを切り取った１０７点が並ぶ。
両展は８月２０日まで。７月３１日、８月７日は休館。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。
（記事全文は27日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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