岩合「ネコ」展　来場１万人　鹿児島市・黎明館

(2017 07/26 23:00)

１万人目の来場者となった丸井咲恵花さん（右）＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が２６日、１万人に達した。記念の来場者となった東京都大田区の小学校５年、丸井咲恵花（さえか）さんに岩合さんのサイン入り図録や記念品が贈られた。会場には世界１５地域のネコの愛らしい表情やしぐさを捉えた２０９点、野生動物の営みを切り取った１０７点が並ぶ。両展は８月２０日まで。７月３１日、８月７日は休館。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。