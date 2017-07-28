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曽我どんの傘焼き間近、和傘３００本荷開き　鹿児島市・甲突川河畔

(2017 07/28 06:30)
木陰の下に並ぶ和傘＝鹿児島市加治屋町
　伝統行事「曽我どんの傘焼き」を８月５日に控え、主催する鹿児島三大行事保存会は、鹿児島市の維新ふるさと館周辺で、和傘の乾燥とＰＲを兼ねた「荷開き」をした。
　今年も岐阜市和傘振興会から約３００本が届き、市民からは計１６本が寄せられた。７月２３日の荷開きには保存会や地元あいご会のほか、観光客が手伝いに加わり、色とりどりの傘の花を咲かせた。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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