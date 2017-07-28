曽我どんの傘焼き間近、和傘３００本荷開き　鹿児島市・甲突川河畔

(2017 07/28 06:30)

木陰の下に並ぶ和傘＝鹿児島市加治屋町

伝統行事「曽我どんの傘焼き」を８月５日に控え、主催する鹿児島三大行事保存会は、鹿児島市の維新ふるさと館周辺で、和傘の乾燥とＰＲを兼ねた「荷開き」をした。今年も岐阜市和傘振興会から約３００本が届き、市民からは計１６本が寄せられた。７月２３日の荷開きには保存会や地元あいご会のほか、観光客が手伝いに加わり、色とりどりの傘の花を咲かせた。