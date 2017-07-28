TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 災害・防災

若者にサイバー犯罪情報や広報活動　鹿児島県警がツイッターとライン開始

(2017 07/28 13:00)
採用情報を発信する鹿児島県警のツイッター画面
　鹿児島県警は７月から、会員制交流サイト（ＳＮＳ）を活用した広報活動を始めた。スマートフォンを使いこなす若年層を狙い、採用係と音楽隊、サイバー犯罪対策室が旬な情報を“つぶやく”。
　採用情報はツイッターとＬＩＮＥ（ライン）、音楽隊とサイバー犯罪対策室はツイッターを利用。採用募集の案内やオープンキャンパス情報、音楽隊のコンサートスケジュールなどを知らせるほか、サイバー犯罪対策として流行中の手口や発生状況を紹介する。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ