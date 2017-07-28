若者にサイバー犯罪情報や広報活動　鹿児島県警がツイッターとライン開始

(2017 07/28 13:00)

採用情報を発信する鹿児島県警のツイッター画面

鹿児島県警は７月から、会員制交流サイト（ＳＮＳ）を活用した広報活動を始めた。スマートフォンを使いこなす若年層を狙い、採用係と音楽隊、サイバー犯罪対策室が旬な情報を“つぶやく”。採用情報はツイッターとＬＩＮＥ（ライン）、音楽隊とサイバー犯罪対策室はツイッターを利用。採用募集の案内やオープンキャンパス情報、音楽隊のコンサートスケジュールなどを知らせるほか、サイバー犯罪対策として流行中の手口や発生状況を紹介する。