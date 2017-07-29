桜島納涼観光船運航４０年 ８月１日から記念クルーズ

(2017 07/29 06:30)

４０周年を迎える桜島納涼観光船のＰＲ隊＝鹿児島市の南日本新聞社

鹿児島市が桜島フェリーで運航する桜島納涼観光船が、４０年目を迎える。市船舶局は８月１日からの今年の運航を「メモリアルクルーズ」と銘打ち、船内に４０年前のヒット曲を流して楽しんでもらう。市船舶局によるとフェリーが１隻減った影響もあり、今年の運航は８月３１日まで（１３〜１５日は運休）の２８日間。昨年より１２日間短縮する。午後７時、鹿児島港桜島フェリーターミナルを出港し、約２時間かけて鹿児島湾を巡る。８時半すぎからは４０周年記念花火が打ち上がり、市街地からも見学できるという。