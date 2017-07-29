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桜島納涼観光船運航４０年 ８月１日から記念クルーズ

(2017 07/29 06:30)
４０周年を迎える桜島納涼観光船のＰＲ隊＝鹿児島市の南日本新聞社
　鹿児島市が桜島フェリーで運航する桜島納涼観光船が、４０年目を迎える。市船舶局は８月１日からの今年の運航を「メモリアルクルーズ」と銘打ち、船内に４０年前のヒット曲を流して楽しんでもらう。
　市船舶局によるとフェリーが１隻減った影響もあり、今年の運航は８月３１日まで（１３〜１５日は運休）の２８日間。昨年より１２日間短縮する。
　午後７時、鹿児島港桜島フェリーターミナルを出港し、約２時間かけて鹿児島湾を巡る。８時半すぎからは４０周年記念花火が打ち上がり、市街地からも見学できるという。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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