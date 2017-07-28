隼人のさわやか会、８月にモンゴル公演　鈴かけ馬踊り披露

(2017 07/28 22:00)

鈴かけ馬踊りの練習に励むメンバーら＝霧島市隼人

霧島市の郷土民踊研究会さわやか会（前サチ子会長）は８月、モンゴル・ウランバートルである日本伝統文化公演で、鈴かけ馬踊りを披露する。本番に向けて練習は佳境を迎えており、参加する６０～８０代の女性１１人は「思い通りに動けるか心配だが、一生懸命踊りきりたい」と意気込んでいる。公演は、日本郷土芸能交流協会（岡山県）の主催。日本、モンゴル両政府の認定を受け、外交関係樹立４５周年記念行事として８月１８～２０日に開かれ、日本から１３の団体・個人が出演する。さわやか会は１９８７（昭和６２）年に発足、約８０人のメンバーが日本全国の郷土民踊の保存・普及に取り組んでいる。同協会が企画した海外公演への参加は１３年ベトナムに続いて２回目。鈴かけ馬踊り保存会も兼ね、鹿児島神宮の初午祭に毎年参加している。