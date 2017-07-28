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隼人のさわやか会、８月にモンゴル公演　鈴かけ馬踊り披露

(2017 07/28 22:00)
鈴かけ馬踊りの練習に励むメンバーら＝霧島市隼人
　霧島市の郷土民踊研究会さわやか会（前サチ子会長）は８月、モンゴル・ウランバートルである日本伝統文化公演で、鈴かけ馬踊りを披露する。本番に向けて練習は佳境を迎えており、参加する６０～８０代の女性１１人は「思い通りに動けるか心配だが、一生懸命踊りきりたい」と意気込んでいる。
　公演は、日本郷土芸能交流協会（岡山県）の主催。日本、モンゴル両政府の認定を受け、外交関係樹立４５周年記念行事として８月１８～２０日に開かれ、日本から１３の団体・個人が出演する。
　さわやか会は１９８７（昭和６２）年に発足、約８０人のメンバーが日本全国の郷土民踊の保存・普及に取り組んでいる。同協会が企画した海外公演への参加は１３年ベトナムに続いて２回目。鈴かけ馬踊り保存会も兼ね、鹿児島神宮の初午祭に毎年参加している。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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