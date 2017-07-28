全国高校総体、山形で総合開会式　鹿児島県選手団、堂々行進

(2017 07/28 23:30)

帽子を掲げて入場行進する鹿児島県選手団＝２８日、山形県総合運動公園総合体育館

全国高校総合体育大会（南東北総体）の総合開会式が２８日、山形県天童市の県総合運動公園総合体育館であった。大会は山形、宮城、福島の３県（ヨットは和歌山県）で８月２０日まで、３０競技（３４種目）の熱戦が繰り広げられる。鹿児島県選手団は、４３番目に登場。旗手で陸上男子の久保木春佑（鹿児島３年）を先頭に、１５人が右手を挙げて堂々と行進した。大会には約３万４５００人が参加。鹿児島県勢は選手、監督ら約６７０人が出場する。