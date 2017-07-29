南東北高校総体 自転車男子ケイリンで塩島（南大隅）が優勝

(2017 07/29 22:00)

２０１７年度全国高校総合体育大会（南東北総体）は２９日、福島県などであり、自転車男子ケイリンの塩島嵩一朗（南大隅３年）が１１秒１２７で優勝した。春の全国高校選抜大会優勝に続いて同種目２冠を達成した。

鹿児島県勢の優勝は、公開競技を除き今大会初めて。