TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業

人気ゲームシリーズの最新作「ドラゴンクエスト11」発売

(2017 07/30 13:00)
父が予約した「ドラゴンクエスト１１」を手に笑顔を浮かべる女の子＝鹿児島市宇宿２丁目のエディオン鹿児島南店
　人気ゲームシリーズの最新作「ドラゴンクエスト１１　過ぎ去りし時を求めて」が２９日、発売された。鹿児島県内の店舗でも約５年ぶりの新作を買い求めるファンでにぎわった。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ